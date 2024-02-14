مخدش رأينا.. محمد أنور السادات يعلن اعتراضه على بيان حمدين صباحى

رد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حمدين صباحي، بعد تصريحاته وانتقاده لموقف مصر من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي والحديد، فلا بد من اتخاذ مواقف داعمة للدولة المصرية التي تقدم أداء محترما.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، إن مصر تسعى وتبذل جهودا كبيرة في سبيل الحل، واتخذت موقفًا ثابتًا ضد دعوات التهجير.

وأشار إلى أن هناك جهودا مصرية كبيرة على المستويات الدبلوماسية والسياسية، ومحاولات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات.

أداء الدولة

واصل السادات: "مفيش حد يختلف على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.. أداء الدولة المصرية وأجهزتها محترم.. حزبنا ينتمى للحركة المدنية.. لكن لا نوافق عل بيان حمدين صباحي.. ولم يأخذ برأي حزبنا.. هذا الكلام لا يليق.. بيان حمدين صباحي اتحط على موقع الحركة المدنية.. ولم يؤخذ رأينا فيه".