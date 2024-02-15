باحث: زيارة أردوغان للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في الملفات الإقليمية

كشف محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية، دلالات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.

وقال محمد ربيع الديهي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" تطور العلاقات بين مصر وتركيا بدأ في 2020 ".

وقال محمد ربيع الديهي:" القمة المصرية التركية في هذا التوقيت تعكس أهمية ما يحدث في الشرق الأوسط من أزمات ".

وأضاف محمد ربيع الديهي :" الشرق الأوسط يشهد تصعيدا في قطاع غزة واليمن وسوريا ولبنان ".

وتابع محمد ربيع الديهي :" زيارة أردوغان للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في الملفات الإقليمية خاصة التصعيد في قطاع غزة ".