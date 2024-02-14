أحمد موسى ساخرا من الزيادة السكانية: روحت مؤتمر الرئيس ورجعت لقيت 5600 طفل اتولدوا

علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع عدد سكان مصر، مليون نسمة خلال 250 يوما فقط.

وقال أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "كده زايدين بعدد سكان 3 دول في أيام.. هي ديه القضية.. لازم يحصل وقفة".

وأضاف: "الأمر ده اللي عاملنا وجع كبير، علشان كده الدولة بتعمل مدن وقرى ومشروعات علشان تستوعب الأعداد الهائلة.. صحيح مصر فيها موارد لكنها لا تستوعب هذه الأعداد".

واسترسل: "5600 طفل يولدون يوميًا بحسب وزارة الصحة.. يعني من ساعة لما اتكلمت عن الخبر ده؛ زدنا طفلين".

وتابع: "لما روحت مؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان ورجعت، اتولد هذا العدد.. ده بيحصل فين في أي بلد!"، مشيرا إلى أن وزارة التموين تخبز 270 مليون رغيف يوميا، ورغم ذلك الناس تصطف في طوابير المخابز من بعد الفجر، لذلك أخاطب وجدان كل مواطن «خلوا بالكم».