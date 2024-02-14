أحمد موسى: الرئيس وجه اتهاما واضحا لإسرائيل بإعاقة دخول المساعدات إلى غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الرئيس السيسي، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى مصر اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي اتهم- في مؤتمر صحفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان- الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في عدم دخول المساعدات بشكل كاف إلى غزة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اتهاما واضحا اليوم بأن إسرائيل تُضيق على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تتعمد منع دخول المساعدات بإبطاء عملية تفتيش الشاحنات، والرئيس السيسي اتهم إسرائيل مرة أخرى بأنها تعرقل دخول شاحنات المساعدات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الرئيس التركي للقاهرة تاريخية للبلدين، وفتح صفحة جديدة من العلاقات.

وبين أن العلاقات بين مصر وتركيا تاريخية وهناك إرادة بين البلدين والرئيسين لعودة العلاقات، لرفع درجة التعاون ليكون رفيع المستوى، وهو بمثابة تحول في العلاقات بين البلدين، قائلا: "الرئيس التركي ضيف كبير".