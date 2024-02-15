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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: "كلنا واحد" جزء من دور الداخلية الوطني على مر التاريخ

النائب إبراهيم المصرى
النائب إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بما حققته مبادرة " كلنا واحد " التي تطلقها وزارة الداخلية المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية لتقديم السلع المنخفضة للجمهور، مؤكداً بأن  إعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. والتى ستنطلق غدا الجمعة 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيد علي وزارة الداخلية هي صمام أمان الجبهة الداخلية ، وركن رصين تقدم رسالتها السامية في التخفيف عن المواطنين بتقديم السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن وزارة الداخلية المصرية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق ، تؤكد دائما بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع ، وتقوم بأداء واجب وطني اخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهه موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني ، بإقامة معارض للسلع المخفضة ، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

 

ولفت وكيل دفاع النواب بأن توجيهات وزير الداخلية واضحة ومحددة وصارمة بأن المواطن المصري فوق كل اعتبار وتوفير السلع والغذاء، لا يقل أهمية من توفير الأمن والاستقرار، وأن ما تساهم بة الداخلية في سبيل توفير السلع بأسعار مخفضة، جزء من دورها الوطني الشريف علي مر التاريخ التي تبرهن كل يوم علي انها حصن الأمن والأمان.

 

وتقدم إبراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، ولم يغفل الدور المجتمعي والإنساني الذي تقدمه الشرطة المصرية للشعب المصري من خلال معارض (كلنا واحد) التي أكدت أن الشرطة والشعب والجيش جسد واحد متلاحم في الأزمات والمحن.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وذلك اعتبارا من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

 

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.

وزارة الداخلية شهر رمضان المبارك مبادرة كلنا واحد الشعب المصري الاقتصاد الوطني

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