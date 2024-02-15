يسرا محنوش تطرح مابقاش أصلا بكيفك على يوتيوب

طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش عملها الغنائي الجديد بعنوان "ما بقاش" باللهجة المصرية، في عيد الحب.

كتب كلمات الأغنية الشاعر وليد الجندي ومن الحان محمد عصمت توزيع وماسترينغ عباس صباح .



وتقول كلماتها :



ما بقاش أصلا بكيفك .. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك .. ما بقاش مجرد عرض

ازاي مايهمينيش وحلول طبعا ما فيش .. اقنعني ازاي حعيش من غير هواك عالأرض

ما بقاش اصلا بكيفي و مفيش عندي إختيار .. غير اني افضل جنبك في الجنة او في النار

و هقول ايه بس تاني خلصت كل المعاني .. و اهي حالة معيشاني في الحيرة باستمرار

ما بقاش أصلا بكيفك .. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك .. ما بقاش مجرد عرض



وتتمحور فكرة العمل " ما بقاش " عن كمية المشاعر والأحاسيس التي تختزنها للحبيب ، خصوصا وان كلمات الأغنية جاءت ، لتحاكي المعشوق ، تصف له حالة الضياع والحرمان طالما يعيش بعيدا عن حبيبته ،مؤكدة انها لن تتخلى عنه وهذا ظهر من خلال هذا المقطع " ما بقاش أصلا بكيفك .. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك ".



الفنانة يسرا محنوش وخلال رحلتها الفنية ، قدمت جميع الألوان الغنائية، ليشهد عام 2024 اطلاق العديد من الاعمال التي تم تجهيزها، وتعاونت بهذه الأعمال مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي .

وتم طرح الأغنية على طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب " وعلى كافة الإذاعات العربية وكافة المتاجر الموسيقية .