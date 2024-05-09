ماجدة منير لـ صدى البلد: زهقت من دور الأم الطيبة

كشفت الفنانة ماجدة منير في لقاء خاص لصدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي أثناء مشاركتها في مهرجان بردية للسينما الومضة أنها.



سعيدة بالدورة الأولى من المهرجان، وسعيدة بالفكرة وأحببت إسم المهرجان والومضة وهو التركيز على الأفلام القصيرة التي تتكون من ٥ دقائق.

و اضافت الفنانة ماجدة منير

فيجيب التركيز على الأفلام الفائزة وصُناع هذه الأعمال والتركيز على الأفلام القصيرة واستثمار هذا النجاح حتي تضئ

و استطردت أن الذي حمسها للمشاركة في مسلسل " بيت الرفاعى " هو أن العمل من إخراج أحمد نادر جلال أنها في بعض الأحيان تقبل الأدوار بسبب أسماء المخرجين مثل المخرجة كاملة أبو ذكرى والمخرج أحمد نادر جلال ة غيرهم كثير فأنا أثق بتسكين بدور يفيدني ويكون مؤثر فى الدراما ولا يمر مرور الكرام





اختتمت ماجدة منير يجب التركيز على مشاكل المجتمع وليس مواضيع ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيشه وتحاول بوضع حلول ليس من الشرط أن تكون مباشرة ولكن تصل إلى قلب وعقل الجمهور





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