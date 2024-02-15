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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الذكر وآدابه .. انطلاق البرنامج الدعوي بالمساجد الكبرى

الذكر
الذكر

انطلقت اليوم الخميس ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤م مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضل الذكر وآدابه" ، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا ، بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

ذكر الله من أجل وأرفع العبادات وأيسرها

وذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي ، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم. 

وقد أكد العلماء أن من أجلّ وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة ذكر الله تعالى؛ ولقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية في الحث على ذكر الله قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

كما أكدوا أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين : ذكر مطلق ؛ وذكر مقيد؛ فأما الذكر المطلق فهو ذكر الله على كل حال : في يقظتك ونومك؛ في حلك وترحالك؛ في حركاتك وسكناتك، أما الأذكار المقيدة : وهي المقيدة بعمل أو حال أو عبادة أو دخول أو خروج أو وقت صباحًا ومساءً أو نوم أو ركوب الدابة أو لبس الثوب أو دخول السوق أو دخول المسجد والخروج منه أو عند الكرب أو عند رؤية المبتلى أو غير ذلك مما هو مذكور ومذخور في كتب الأذكار والدعوات، وبذكر الله تطمئن قلوب الذاكرين.

الأوقاف: إيفاد إمامين إلى كندا وألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك

جهود وزارة الأوقاف في التمكين للمرأة 2023 / 2024م

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمرأة وحرصها على الإسهام الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد قامت الوزارة بالعديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2023 / 2024م ، وذلك بهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون داعمًا لعملية التنمية. 

 

الذكر مجالس العلم والذكر فضل الذكر وآدابه ذكر الله من أجل وأرفع العبادات وزارة الأوقاف

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