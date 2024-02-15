حملة الرئيس السيسي تقدم الشكر لحزب صوت الشعب لمجهوداته في العملية الانتخابية

قدمت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي، الشكر لحزب صوت الشعب بقيادة اللواء معز الدين السبكي رئيس الحزب، وذلك علي مجهوداته ومجهودات أعضاء الحزب في دعم الرئيس والحملة في الانتخابات الرئاسية.

وجاء تكريم اللواء معز الدين السبكي، رئيس حزب صوت الشعب، على مجهودات الحزب خلال العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

ويذكر أن اللواء معز الدين السبكي تولى رئاسة الحزب من خلال لجنة شئون الأحزاب، عندما أقرت لجنة جديدة لإدارة الحزب، بعد إيقاف كافة الإجراءات من تولي المناصب التي أقرها أحمد حسين البراوي رئيس الحزب السابق، دون سند لائحي، ورفض انتخابات الجمعية العمومية التي دعا اليها، وذلك منذ قرار شئون الأحزاب في مارس ٢٠٢٣.

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