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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة الرئيس السيسي تقدم الشكر لحزب صوت الشعب لمجهوداته في العملية الانتخابية

حملة الرئيس السيسى
حملة الرئيس السيسى تقدم الشكر لحزب صوت الشعب لمجهوداته

قدمت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي، الشكر لحزب صوت الشعب بقيادة اللواء معز الدين السبكي رئيس الحزب، وذلك علي مجهوداته ومجهودات أعضاء الحزب في دعم الرئيس والحملة في الانتخابات الرئاسية.

 

وجاء تكريم اللواء معز الدين السبكي، رئيس حزب صوت الشعب، على مجهودات الحزب خلال العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

 

ويذكر أن اللواء معز الدين السبكي تولى رئاسة الحزب من خلال لجنة شئون الأحزاب، عندما أقرت لجنة جديدة لإدارة الحزب، بعد إيقاف كافة الإجراءات من تولي المناصب التي أقرها أحمد حسين البراوي رئيس الحزب السابق، دون سند لائحي،  ورفض انتخابات الجمعية العمومية التي دعا اليها، وذلك منذ قرار شئون الأحزاب في مارس ٢٠٢٣.

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حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى حزب صوت الشعب الانتخابات الرئاسية اللواء معز الدين السبكي

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