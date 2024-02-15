سياسي: اجتياح رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد.. وأمننا القومي خط أحمر

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الاعتداء على الشعب الفلسطيني في رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد، وهناك ضغط على الشعب الفلسطيني لاقتحام الحدود المصرية، مشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه ولا اعتداء على الأرض المصرية.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة رفح الفلسطينية التي كان بها 400 ألف مواطن أصبح لها أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة ويتم الاعتداء عليهم، وتحذيرات الأمم المتحدة غير كافية لوقف العدوان على غزة.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، لا بد من وقفة حاسمة ضد العدو الصهيوني، وتحرك حقيقي لوقف الآلة العسكرية عن إبادة الشعب الفلسطيني وحمايتهم من الإبادة، مطالبا المجتمع الدولي وكل صاحب ضمير على هذا الكوكب التحرك.