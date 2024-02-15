السجيني: الانتهاء من طريق الحزام الأخضر بأكتوبر خلال العام الحالي

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر شهدت امتدادات عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرا إلى أن مساحة مدينة الشروق 52 الف فدان

الحزام الاخضر تبلغ مساحته 12 الف فدان.

وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكومة اجتهدت في إتاحة تنازل المواطنين عن جزء من الأراضي المضافة مقابل الإعفاء من الخدمات والمرافق بالتراضي، أو دفع قيمة الخدمات المقررة لحل هذه الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التواصل مع الحكومة لإنهاء الخدمات بتلك المنطقة، وخلال فترة 30 يونيو 2024 سيتم الانتهاء من الطريق المزدوج (وصلة دهشور – الطريق الأوسطي) وشبكة الكهرباء والكباري والمياه والغاز والصرف الصحي بالحزام الأخضر.

وأشار أحمد السجيني ‘لى أنه سيتم الانتهاء من طريق الحزام الأخضر بأكتوبر خلال العام الحالي