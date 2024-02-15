أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري مازال صلبا بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه كان هناك اتفاق على تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال «الرقب» خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، إن هناك تراجع في شعبية نتنياهو بنسبة كبيرة جدا، ويسعى إلى رفع الشعبية وهذا من خلال القبض على قادة حماس واستمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن موقف البرازيل رائع جدا بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري مازال صلب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وإزاحة الكتلة السكانية والجميع يعلم خطورتها على الأمن القومي العربي وليس المصري فقط، مشيرا إلى أنه يتوقع الوصول إلى هدنة قبل شهر رمضان ثم يعود الاحتلال بعد الشهر الكريم.