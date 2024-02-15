الصحة الفلسطينية: الاحتلال استهدف 150 مؤسسة طبية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، عن آخر التطورات في قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت يطرد المرضى والنازحين من أكبر مستشفيات جنوب غزة.

وأكد «القدرة» خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن المستشفيات والقطاعات الصحية تتعرض للعدوان ضد كل القوانين، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 150 مؤسسة طبية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة و 53 مركزا للرعاية الأولية، منها مستشفى الأمل، وقاموا بقتل عدد كبير من الأطقم الطبية منهم مدراء مستشفيات ومسئولين كبار في القطاع الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أنه حتى هذه اللحظة البعض يواجهون معاملة وحشية وتعذيب من جانب الاحتلال الاسرائيلي، الذي يمارس العنصرية وقاموا باقتحام مجمع ناصر الطبي الذي يمثل العمود الفقري لجنوب قطاع غزة.