الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي شنق المنظومة الطبية

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث بإسم وزاره الصحة الفلسطينية آخر تطورات الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دى إم سى” أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل مشكلة كبيرة على صحة المواطنين.

وأضاف أشرف القدرة أن العدوان الإسرائيلي منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر الماضي حرص على تدمير المنظومة الصحية بشكل لافت وواضح للجميع معقبا "الاحتلال شنق المنظومة الصحية بعرقلته وصول المساعدات الطبية للجرحى والمصابين.

30 مستشفى

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة و 53 مركزا للرعاية الأولية.