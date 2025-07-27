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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنقاذ سيدة ثلاثينية من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

الدكتور سيد سليمان
الدكتور سيد سليمان
عبدالصمد ماهر

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وصلت إلى المستشفى وهي في حالة فقدان وعي تام نتيجة نزيف داخلي حاد ناجم عن انفجار حمل خارج الرحم داخل البطن، وهي من الحالات الطارئة التي تستلزم تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة.

وفور وصولها إلى قسم النساء والتوليد، جرى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة وفق بروتوكولات الطوارئ، حيث تم تعويض المريضة بالسوائل الوريدية بشكل عاجل، وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، وإدخالها فورًا إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

واستقرت حالة المريضة وغادرت المستشفى في حالة تحسن ملحوظ، وسط فرحة ذويها وامتنانهم لما بُذل من جهود لإنقاذ حياتها، برئاسة الدكتورة نورهان رشدي استشاري أول و رئيس قسم النساء والتوليد. 

ضم الفريق الطبي المعالج كلاً من الدكتور هاني بسيوني، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد رضا، والدكتورة سارة عبد الرازق، الأطباء المقيمون بقسم النساء والتوليد، فيما تولى مسئولية التخدير الدكتور ماركو سامي، أخصائي التخدير، بمشاركة الدكتور محمد ربيع، الدكتور محمد سالم، والدكتورة نورهان رشدي، أطباء التخدير المقيمون.

وكذلك بنك الدم بقيادة الدكتورة إيمان بشير، مشرفة البنك، وطاقم التمريض الممرضة فاطمة نايل، مشرفة عمليات قسم النساء، إلى جانب الممرضتين سحر طارق وسحر حسين (تمريض عمليات)، والممرضة أحلام مجدي، مشرفة قسم النساء والتوليد.

خدمات طبية متكاملة

وصرّح الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، بأن المستشفى يقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات، وتعمل العيادات الخارجية يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في التخصصات الأساسية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وأوضح الدكتور سيد سليمان أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الخدمية المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، من بينها معمل تحاليل طبية متكامل يعمل 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى خدمات الأشعة التي تشمل الأشعة العادية، التلفزيونية، المقطعية، والماموجرام، والمتاحة طوال اليوم. 

كما يعمل قسم الاستقبال والطوارئ على مدار الساعة لاستقبال الحالات الحرجة، ويستقبل قسم الكُلى الصناعية الحالات الطارئة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أي وقت، فيما يعمل قسم العلاج الطبيعي والتأهيل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم خدمات إعادة التأهيل للمرضى وفق أحدث الأساليب الطبية.

وأكد سليمان أن المستشفى يواصل تقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى، مشددًا على التزامه الكامل بتوفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع.

مستشفى الخانكة المستشفى حمل خارج الرحم النساء والتوليد

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