قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب
وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم
من مصر.. شاحنات محملة بالطحين في طريقها إلى غزة
الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات المصرية لا تتوقف.. والوضع في غزة كارثي
جيش الاحتلال يعترف بمقـ.ـتل ضابط وجندي في خان يونس بانفجار عبوة ناسفة
بعد ذروة لاهبة.. الأرصاد: عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع
انخفاض محدود .. أسعار الذهب الآن في مصر
100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط
منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟

صاروخ يحمل رأسا نووية
صاروخ يحمل رأسا نووية
الديب أبوعلي

نظّمت شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة علمية تضمنت محاضرتين متخصصتين.

جاءت الأولى منهما تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاتفاقيات المتعلقة بها"، وقدمها الدكتور كريم الدين عبد العزيز الأدهم، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي.

فيما حملت المحاضرة الثانية عنوان: "أنواع المنشآت النووية واحتمالات التسرب"، وألقاها الدكتور مصطفى عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

شهدت الندوة حضور المهندس حسام الدين عطفَت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة نشوة عزت مصطفى، أمين الشعبة، إلى جانب عدد من المهندسين والمهتمين بالشأن النووي.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل، أن شعبة الهندسة الكيميائية تؤمن بأن دورها لا يتوقف عند دعم المهندس مهنيًا وتقنيًا، بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء وعي وطني شامل، يعزز من ثقافة السلامة، ويعلي من قيمة العلم، ويكرّس لفهم عميق ومسؤول للتقنيات الحساسة التي أصبح لها تأثير مباشر على أمن الأوطان واستقرار المجتمعات.

وخلال المحاضرة الأولى، تناول الدكتور كريم الدين الأدهم التعريف بأنواع الأسلحة النووية، سواء الانشطارية أو الاندماجية، والتي كانت دافعًا لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع استخدامها.

واستعرض الأدهم بدايات عصر السلاح النووي، مشيرًا إلى مشروع "مانهاتن" الأمريكي الذي أدى إلى تصنيع السلاح النووي واستخدامه في مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وتطرق إلى مكونات السلاح النووي، بما في ذلك المادة النووية، ونظام التفجير، ووسائل الإيصال سواء عبر الطائرات أو الصواريخ.

كما تناول أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومنها معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، والتي وصفها بأنها اتفاقية تمييزية بين الدول الحائزة للسلاح النووي وتلك التي لا تملكه، مشيرًا إلى أن عدد الرؤوس النووية في العالم يبلغ حاليًا نحو 13 ألف رأس.

واستعرض أيضًا اتفاقية "الحظر الشامل للتجارب النووية" التي تحظر إجراء أي تجارب نووية في الجو، أو الفضاء، أو تحت الأرض أو الماء، لافتًا إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم تصديق ثماني دول لازمة لذلك، من بينها الولايات المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، ومصر، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية.

كما أشار إلى معاهدة "حظر الأسلحة النووية" التي تهدف إلى القضاء الكامل على هذه الأسلحة ومساواة جميع الدول، لكنها لم تحظَ بانضمام الدول النووية الكبرى حتى الآن.

وفي المحاضرة الثانية، استعرض الدكتور مصطفى عبد العزيز أنواع المنشآت النووية، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما منشآت دورة الوقود الأمامية والتي تتضمن عمليات معالجة وتخصيب وإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات.

وقال إن هناك منشآت دورة الوقود الخلفية، والتي تضم مخازن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.

كما تناول احتمالات التسرب من هذه المنشآت، مبينًا أن التسرب قد ينجم عن القصف أو الاصطدام بأجسام خارجية، ومؤكدًا أن منشآت الدورة الأمامية، نظرًا لعدم احتوائها على مواد مشعة، فإن احتمالات التسرب فيها تقتصر على التسرب الكيميائي فقط، بعكس منشآت الدورة الخلفية التي تتعامل مع مواد مشعة تتطلب أعلى درجات الأمان والسلامة.

الأسلحة النووية معاهدة حظر الأسلحة النووية نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين هيئة الطاقة الذرية المنشآت النووية هيروشيما وناجازاكي الرؤوس النووية الوقود النووي شعبة الهندسة الكيميائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أذكار الصباح كاملة

أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ورددها الآن

الطلاب

خواطر اجتماعية.. الدكتورة سعاد العزازي: قيمة الإنسان أصبحت مرهونة بالشهادة الجامعية

الثانية على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي والمواد الشرعية كانت سهلة

الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

بالصور

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

أكلة الصيف .. طريقة عمل الكانيلوني بأقل التكاليف

كانيلوني
كانيلوني
كانيلوني

بحضور مروان موسى.. عفرتو وديسكو مصر يشعلون المسرح الروماني

عفروتو
عفروتو
عفروتو

مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور.. ما سر رشاقتها؟

مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها

فيديو

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد