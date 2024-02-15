وزير الخارجية التونسي: ما يحدث في غزة يتجاوز حدود المنطق

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس إن ما يتم التحضير له في مدينة رفح الفلسطينية هو أمر يتجاوز حدود المنطق.

وأوضح وزير الخارجية التونسي خلال تواجده في أديس أبابا على هامش فعاليات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، أن ما يحدث في قطاع غزة وما يجري التحضير له في رفح أمر مخز للإنسانية جمعاء ويتجاوز حدود المنطق وغير مقبول على الإطلاق.

وقال عمار إن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في العيش بسلام وفي التمتع بحقوقه الإنسانية ولا بدّ من تحرّك دولي نشط وفعّال لإيقاف حرب الإبادة الجماعية المرتكبة بحقه، بحسب تصريحاته لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد أن تونس دولة إفريقية بامتياز وهي من الدول المؤسّسة للاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن الوضع الدولي يتميز بوجود بؤر توتّر في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي مختلف أرجاء العالم.

وتوه إلى أن تستثمر تونس في السلم وهي متشبثة به في علاقاتها بالجوار ومختلف دول العالم، وما يهمّ الدول الافريقية يهمّ تونس الوفيّة لإسهامها التاريخي في إحلال السلم في القارة الإفريقية والتي تعمل بثبات على دفع التنمية الاقتصادية والتعاون متعدّد الأطراف.

وأضاف عمار أن تونس تتحمّل جرّاء تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية ضغوطا وأعباء تتجاوز إمكانيات أية دولة منفردة، داعيا إلى مقاربة جماعية ومتضامنة لمعضلة الهجرة غير النظامية وإلى إعلاء روح المسؤولية المشتركة بين الدول الافريقية ودول الشمال.