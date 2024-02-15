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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس هيئة البترول السابق: ننتج 5 آلاف برميل يوميا من المناطق الزراعية

الغاز
الغاز

أكد المهندس ماجد عبدالحليم، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر تنتج غاز يصل لـ6 مليارات مكعب يوميا، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مرضي لأن الرقم قد يتضاعف لـ18 مليار متر مكعب بحسب الجهد المبذول.

 

وقال ماجد عبد الحليم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الدلتا لديها مستقبل واعد في الاكتشافات من الغاز والبترول، مؤكدا أن الدلتا بها حقول للغاز بحجم كبير، ومن بينها حقل “ظهر”.

 

لزيادة الإنتاج

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه ننتج من المناطق الزراعية نحو 5 آلاف برميل بترول يوميا، ونعمل على النزول لأعماق كبيرة لزيادة الإنتاج.

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