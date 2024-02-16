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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق المأذونين: من حق المرأة طلب الطلاق لامتناع الزوج عنها 4 أشهر

زوج
زوج

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إن الزواج قائم على المودة والرحمة وليست العلاقة الحميمية، ولكن الإسلام ينظم الغريزة والعلاقة بين الرجل والمرأة، فالله تعالى خلق المرأة بطبيعتها تميل إلى الرجل والعكس صحيح.

وأضاف الشيخ إبراهيم سليم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإسلام اشترط أن يكون الرجل لديه من القدرة الصحية والمادية ما يستطيع للزواج، لتأدية واجباته الزوجية، فأحكام الزواج خمسة، واجب ومندوب وجائز ومكروه محرم.

تابع رئيس صندوق المأذونين، الإسلام أباح للمرأة رفع دعوى طلاق للضرر إذا ابتعد عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وامتنع عن إقامة العلاقة الحميمية، بدليل قوله تعالى: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر".
 

المأذونين الشيخ إبراهيم سليم صندوق المأذونين الإسلام دعوى طلاق أحكام الزواج

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