عبد القادر مبارك: الإخوان من أدوات إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي عبد القادر مبارك، أن الموقف المصري واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر رفضت تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقال عبد القادر مبارك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية أدوات لإسرائيل، خاصة أنه لديهم رغبة في هز ثقة الشعوب العربية في مصر.

للتهجير إلى سيناء



وتابع الكاتب الصحفي عبد القادر مبارك، أن إسرائيل تقوم بعملية إبادة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه لديهم رغبة في إجتياج رفح، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن هناك رفض تام من الفلسطيين والقيادة الفلسطينية، للتهجير إلى سيناء.