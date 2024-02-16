أول تعليق من حسن نصر الله علي هجوم النبطية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان كل من في ساحات محور الجهاد والمقاومة يقدم التضحيات على طريق القدس.

وقال نصر الله في كلمة له : تضحيات حركات المقاومة لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت بل من الوعي والبصيرة والمعرفة بالأهداف.



‏وأضاف : العدوان الذي حصل في النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة لأنه استهدف المدنيين.

وتابع :ما جرى في النبطية والصوانة كان أمراً متعمداً لأن العدو كان يستطيع تجنب قتل المدنيين بالطريقة التي حصلت.

واتم : نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كيلومتر وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة.

