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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس حول حادث إطلاق النار في كريات ملاخي

حماس
حماس

علقت حركة حماس، اليوم الجمعة، على حادث إطلاق النار الذي قامت به عناصر المقاومة الفلسطينية في موقف للحافلات في مستوطنة كريات ملاخي بـ أسدود، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنيين.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها الرسمية تليجرام، إن العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى كريات ملاخي، رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس. 

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكدت حماس في بيانها بأنها هي والشعب الفلسطيني الصابر المرابط ماضون في نضالهم ومقاومتهم حتى تحرير الأرضي والمقدسات الفلسطينية، وإقامة دولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بـ كريات ملاخي خطير للغاية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 في حالة خطرة في إطلاق نار شمال كريات ملاخي وتم تحييد مطلق النار.

وقال جهاز نجمة داوود الحمراء، أن هناك 6 جرحى في عملية إطلاق نار قرب كريات ملاخي، 1 بحالة حرجة، 3 بحالة خطيرة، 2 بحالة متوسطة، لم يُعلن عن قتلى بعد.

وأعلنت قناة 14 العبرية، عن مقتل 3 مستوطنين جراء عملية إطلاق نار داخل محطة للحافلات قرب كريات ملاخي.

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