المؤتمر: الاهتمام بالسياحة والاستثمار في الملف الاقتصادي بالحوار الوطني

قال الدكتور مجدي مرشد ، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قام بعمل أكثر من لقاء تحضيري لانهاء الملف الخاص لمشاركتهم في الحوار الوطني، متابعا الجلسات القادمة ستركز على الملف الاقتصادي.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحزب قدم الملف الخاص بمشاركته في الحوار الوطني، موضحا أن لديهم نقاط مميزة في الملف الاقتصادي الخاص بهم في الحوار الوطني .

وتابع، أن الملف الاقتصادي الخاص بهم ركز على شق السياحة والاستثمار ، وخاصة السياحة الاستثمارية، ومصر متميزه بهذا النوع بسبب جوها وبحارها .

وأردف: الملف يضم تسهيلات للمستثمر المصري ، وخطوات لجذب المستثمر الاجنبي إلى مصر، وكذلك أولينا اهتماما بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.