برلماني سابق: سيادة مصر على معبر رفح كاملة

كشف النائب حسام شاهين، عضو مجلس النواب السابق، حقيقة اقتحام الفلسطينيين لمعبر رفح.

وأضاف حسام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين في معبر رفح الفلسطيني دخلوا على المنطقة اللوجستية بالمعبر من الجانب الفلسطيني؛ لأخذ احتياجاتهم من المساعدات بسرعة.

ونوه البرلماني السابق، بأن: «الجانب المصري ما زال يتمتع بالسيادة على معبر رفح، وتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مستمرة».

دخول المساعدات

وأكمل عضو النواب السابق: «لا تأخير في دخول المساعدات من قبل الجانب المصري، ولم تجرِ محاولة لاقتحام المعبر كما يردد البعض في وسائل الإعلام، ولكن الحقيقة هي تدافع فقط بصفة عاجلة من قبل المواطنين، وتمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة الفلسطينية».

واختتم مداخلته قائلا: هناك أكثر من 70 إلى 80 شاحنة تدخل يوميا لقطاع غزة.