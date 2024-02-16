لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.. إفريكسيم بنك يعلن إطلاق نادي إفريقيا غدا

أعلن بنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" عن انطلاق فعاليات حوار رفيع المستوى لتعزيز المؤسسات المالية الإفريقية، وذلك تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن يُعقد الحوار غدا السبت عبر نظام الفيديو كونفرانس.

وأوضح البنك في تقرير له أنه ينوي إطلاق "نادي أفريقيا"، وهو تحالف يضم المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف، بهدف توحيد الجهود نحو دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل في القارة.

يتناول الحوار الرئاسي مسائل تسريع عملية إنشاء هذه المؤسسات وإصلاح المنظومة المالية العالمية، ويأتي هذا اللقاء في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض على إفريقيا ضرورة رفع مستوى مؤسساتها المالية.

وأكد بنك إفريكسيم أن قادة الدول الأفريقية أكدوا على ضرورة تسريع هذه الإصلاحات في ظل التحديات الجديدة المفروضة بواسطة جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشمل الحوار مناقشات حول إصلاحات المؤسسات المالية العالمية، مع التركيز على زيادة دور إفريقيا في اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية.

وأشارت دورين أبولوس، مديرة الإعلام والاتصال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون الإفريقي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة، مؤكدة على رغبة قادة الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القارة على الساحة الدولية.