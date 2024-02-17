حسين مصطفى: الدولة اتخذت إجراءات لتشجيع ودعم استخدام وصناعة السيارات الكهربائية

تحدث اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، عن دعم الدولة المصرية لصناعة السيارات".

وقال اللواء حسين مصطفى، خلال استضافته ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدولة المصرية تدعم صناعة السيارات، لافتا: "القوانين المصرية في الجمارك تفرق تفرقة كبيرة بين دعم مكونات الإنتاج المستوردة وبين السيارات الكاملة المستوردة.



وأضاف: "الدولة تدعم المكونات تقلل الجمارك على المكونات التي تدخل في صناعة السيارات"، موضحا: "الدولة تعطي مستلزمات الإنتاج والمعدات جمارك 2% فقط".



وأشار اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات،: "مصر ليس لديها صناعة السيارات الكهربائية، لكن الدولة اتخذت إجراءات لتشجيع ودعم استخدام وصناعة السيارات الكهربائية".

