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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصالح العام.. أحمد حسن يتراجع عن نقده لـ محمد صلاح

أحمد حسن
أحمد حسن

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فى برنامجها "معكم منى الشاذلى" اليوم الجمعة، الصقر اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، نجم منتخب مصر، وابنته ملك في حلقة خاصة، على شاشة ON في تمام الساعة 11:00 مساءً.

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وخلال الحلقة قال أحمد حسن، إن انتقادي اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، لم يكن انتقاد لاذع، وكان هدفي من نقدي له هو الصالح العام ، ومحمد صلاح لاعب قدم لمصر كثير، وهو لاعب كبير.
وتابع أحمد حسن، أن محمد صلاح لعب مباريات مهمة واستطاع تقديم لمصر أداء كبير، وهذا اللاعب لا يختلف عليه أحد من جيث ما قدمه لمصر.
 


 

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