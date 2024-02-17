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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على موعد استقرار الحالة الجوية في القاهرة وأغلب المحافظات.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة شهدت حالة من عدم استقرار  الأحوال الجوية،  كما شهدت هذه الأيام أمطارا متفاوتة الشدة ما بين المتوسطة والغزيرة جدا في بعض المناطق، كسواحل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وانخفاض قيم درجات الحرارة، وأيضا وجود نشاط كبير للرياح زاد من الشعور بالبرودة والتقلبات الجوية.

اعتبارا من اليوم السبت

وأكدت" غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دي ام سي”، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن هذه الأيام سوف تشهد تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم، السبت، وسوف ترتفع قيم درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، خاصة في المحافظات الداخلية سوف تشهد تحسنا في الأحوال الجوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المحافظات الساحلية ما زالت تشهد سقوط أمطار، خاصة الأمطار فوق المتوسطة، لافتة إلى أن محافظة الإسكندرية شوف تشهد أمطارا متوسطة ورعدية على أغلب مناطق الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وتوقعت منار غانم أن الأمطار سوف تستمر على أغلب المناطق الساحلية ولكن بكميات أقل من الأيام الماضية، مؤكدة أنه اعتبارا من غد، الأحد، سوف يقل سقوط الأمطار، وسوف تشهد الأيام القادمة هدوءا واستقرارا في الأحوال الجوية، ولن تؤثر على سير العملية الدراسية.

استقرار الأحوال الجوية البرودة التقلبات الجوية درجات الحرارة المناطق الساحلية الامطار القاهرة الكبرى الاسكندرية

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