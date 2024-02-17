الصليب الأحمر يدعو الدول لاستلام رعاياها من مخيم الهول

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، مسار التعاون بين العراق والصليب الأحمر الدولي، حيث وصف نشاطات اللجنة الدولية في العراق بأنها على قدر من الأهمية والفائدة للجانب العراقي، وتسهم في تنمية قدرات الكوادر العراقية بالاستجابة للحوادث والمهام، وكذلك في مجال الطب العدلي وتقنيات التعرف على الحمض النووي.

جاء ذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وحث مديرة المنظمة الدولية على تشجيع الدول لاستلام رعاياها من مخيم الهول، لاسيما أن العراق قد أدّى التزاماته باستعادة مواطنيه، مبيناً أن تعاون الدول سيسهم في تقليل احتمالي أن يكون المخيم ومن فيه عرضة للتطرف والتجنيد من قبل فلول الإرهاب.

كما ثمن رئيس الحكومة العراقية دور الأمين العام للأمم المتحدة إزاء العدوان في غزّة، مؤكداً ضرورة قيام الدول الكبرى والمنظمات الدولية ببذل المزيد من أجل منع الإبادة الجماعية الجارية بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت سبولياريتش إيجر مواصلة الصليب الأحمر جهود إيصال المساعدات إلى غزة، والعمل على منع توسع الصراع نحو باقي بلدان الشرق الأوسط، والإسهام في حث الدول الكبرى على تدعيم الاستقرار في المنطقة، ووقف النزاعات والعنف.

