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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقي نواب المحافظة في اللقاء الأسبوعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم،  بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

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محافظ الغربية يتابع نسب التنفيذ بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا


وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة  واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، مديري مديريات الخدمات، رؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة.

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محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع قرى وأحياء المحافظة

وأكد رحمي أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون التام وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق كافة مطالب المواطنين.
 

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