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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع نسب التنفيذ بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابية شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا يساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

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وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تسهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الذروة الحركة المرورية الدكتور الاسكندرية إسكندر إعاقة الحركة المرورية

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