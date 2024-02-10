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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«صيدلة طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل |صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبلت كلية الصيدلة جامعة طنطا الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور چينا الفقى القائم بعمل رئيس الأكاديمية،وبإشراف وتنسيق من الدكتور منى الأعصر عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر الحجار وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا والدكتورة ولاء نجم منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الصيدلة ومدير وحده التدريب بالكلية.

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من جانبه أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لأنشطة جامعة الطفل، لأهميتها في اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال، وتنمية مهارات التفكير العلمي والنقدي والإبداعي لديهم، وإعداد جيل جديد من الأطفال قادر على قيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

أضاف الدكتور محمود سليم أن الجامعة تعمل على توفير محتويات علمية متميزة للأطفال يسهل استيعابها، من خلال أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والعلماء في مجالات العلوم المختلفة، لتطوير مهارات البحث والتعلم والتواصل الأساسية لدى الأطفال، في مراحل مبكرة من العمر باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

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وأضافت الدكتور منى الأعصر أنه تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم بالكلية، وإعداد ورش عمل تناولت تعريف بأنواع الخلايا النباتية وفوائدها وأشكال الخلايا المختلفة تحت الميكروسكوب بالإضافة إلى ورشة تضمنت أنواع المواد الفعالة المختلفة في النباتات الطبية المسئولة عن فاعليتها وتأثيراتها الطبية، بالإضافة إلى جولة تثقيفية في المصنع التعليمي.

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نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب رئيس الجامعة ل نائب رئيس وزير التعليم العالي والبحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التعليم العالى وا وسكو والبحث العلمي والد نائب رئيس الجامعة مصرنا الغالية محمود سليم

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