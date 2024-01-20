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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لوسي ابن طنط فكيهة|في ذكرى ميلاده.. شاهد جمال رمسيس مع زوجته الأمريكية

جمال رمسيس
جمال رمسيس

تحل اليوم، الخميس 20 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال رمسيس، الشهير بـ «لوسي ابن طنط فكيهة»، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1921، ورحل عن عالمنا في عام 2001. 

ولد جمال رمسيس بمركز منوف في محافظة المنوفية، واسمه الحقيقي جمال محمد عفيفي، ثم انتقل مع والده وأشقائه إلى حي شبرا بمحافظة القاهرة، ليشكلوا معا فرقة سيرك عائلي أطلقوا عليها اسم «سيرك رمسيس». 

 

جمال رمسيس وزوجته الأمريكية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل جمال رمسيس، الشهير بـ «لوسي ابن طنط فكيهة».

وظهر جمال رمسيس، في الصورة مع زوجته الأمريكية، التي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجلها، بعد مسيرة فنية قصيرة، تاركًا بصمة في الوسط الفني بأعماله التي لا تنسي. 

جمال رمسيس وزوجته

نشأة جمال رمسيس

جدير بالذكر أن جمال رمسيس، ولدَ في20 يناير عام 1921، بمركز منوف في محافظة المنوفية لأب مصري وأم إيطالية، وشقيقه هو الممثل ميمو رمسيس. 

اشترك جمال رمسيس مع شقيقه ميمو في فيلم إسماعيل يس في البوليس السري عام 1959، ورشحه المخرج فطين عبد الوهاب لأداء أشهر أعماله السينمائية، وهو فيلم “إشاعة حب” عام 1960، وعرف بعدها بـ «لوسي ابن طنط فكيهة». 

هاجر جمال رمسيس مع شقيقه ميمو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاش مع زوجته الأمريكية، ومن وقتها انقطعت أخبارهما تمامًا، ليرحل في 25 سبتمبر 2001 عن عمر ناهز  80 عامًا. 

لوسي ابن طنط فكيهة

شائعة رأفت الهجان

من الشائعات التي انتشرت في الثمانينيات أن شخصية رأفت الهجان هي أن الممثل المصري جمال رمسيس المشهور بدور "لوسي ابن طنط فكيهة" في فيلم “إشاعة حب” هو رأفت الهجان.

عاشت الشائعات تتناقل كثيرا بسبب تسريحة شعر لوسي التي تشابهت مع تسريحة شعر الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل رأفت الهجان، قبل أن يتم الكشف عن الصورة الحقيقية لرأفت الهجان ويثبت كذب الشائعة. 

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