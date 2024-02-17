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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تركيب عدادات التحكم الذاتي في مياه الآبار الجوفية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استكمال تركيب عدادات المياه على الآبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الآبار، وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار حيث تم تركيب حوالى 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتى، ضمن برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم للابار ويتم مراقبتها وتشغيلها عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

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وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق هذه التقنيات لما تمتاز به من سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استخدامه وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية.

اجهزه ادا إشراف استهلاك بالوادي الجديد المياه الجوفية برتوكول تعاون مشترك برتوكول تعاون صحراء الوا

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