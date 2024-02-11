محافظ الوادي الجديد يتابع الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة ونادي الهجن

تابع محافظ الوادي الجدي محمد الزملوط اليوم /الأحد/ الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.



ووجه المحافظ - خلال جولته التفقدية - باستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب والتشطيبات الداخلية بمبنى مديرية التربية والتعليم وسرعة تشطيب واجهات مباني الجهات الحكومية المتبقية.



وواصل المحافظ جولته، بتفقد أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، موجهًا بإنشاء طريق فرعي للربط بالطريق الرئيسي المؤدي للقرية التراثية، وإنشاء قاعة لكبار الزوار ومراجعة المواصفات الفنية لمضمار السباق.