القصة الكاملة للقبض على سوزي| ركبت التريند بكلمة واحدة.. وفضيحة علاقتها بوالدها أدخلتها السجن

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأخبار القبض على فتاة التيك توك سوزي الاردنية بعد اتهامها بنشر فيديوهات غير لائقة تخالف القيم المصرية.

سوزي الاردنية

القصة الكاملة لـ سوزي الاردنية

ظهرت سوزي الأردنية في فيديو مشادة كلامية مع والدها خلال بث مباشر على "تيك توك" تصدرت سوزي الأردنية صاحبة ترند "الشارع اللى وراه"، حيث انتشرت جملة وتسببت في صدي واسع على كل منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

القبض على سوزي الأردنية

تمكن ضباط قسم شرطة المطرية من القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بدائرة القسم، كونها تقيم في منطقة المطرية، بتهمة توجيه الألفاظ البذيئة أثناء البث والتعدي على قيم المجتمع المصري.



كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل القبض على نجمة تيك توك "سوزي الأردنية" التي اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك" لنشرها مقاطع الفيديو، اعتبرته مباحث القاهرة "مخالفًا للقيم المجتمعية"، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطها داخل أحد مطاعم منطقة المطرية، بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

من هي سوزي الاردنية؟

الاسم: مريم إيمن.

العمر: 18 سنة.

الجنسية: أردنية.

مكان الإقامة: منطقة المطرية بالقاهرة.

الدراسة: طالبة في الصف الثالث الثانوي.

المنصات التواصل الاجتماعي: تيك توك، إنستجرام.

عدد المتابعين: أكثر من 5 ملايين متابع على "تيك توك".

سوزي الاردنية

استغلال فتاة من ذوي الهمم

كما تقدم فتاة التيك توك سوزي الأردنية فيديوهات مع شقيقتها، وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لاقت هجوما من الناس موجهين لها ارتكاب فعل استغلال إعاقة شقيقتها من أجل كسب استعطاف الجمهور وزيادة نسب المشاهدة وتحصيل الأرباح.