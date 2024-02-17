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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تعيد الشباب مرة أخرى.. إيجياو مادة فعالة في جلود الحمير| ماذا تعرف عنها؟

صدى البلد

كشف دراسة حديثة أعلنت عنها هيئة الإذاعة البريطانية، عن استخدام مادة تحتوي عليها جلود الحمير في صناعة دواء يسمى “إيجياو”، والتي تعيد الشباب مرة أخرى.

دواء إيجياو في جلود الحمير 

وأوضحت الدراسة أن ملايين الحمير يتم ذبحها سنوياً لإنتاج جلودها المستخدمة في صناعة دواء تقليدي يعرف باسم "إيجياو"، والذي يعتقد أن له فوائد صحية ويساهم في الحفاظ على الشباب.

يتم تسخين جلود الحمير لاستخراج الجيلاتين منها، ويتم تحويلها إلى مسحوق أو حبوب أو سائل، أو يتم إضافتها إلى الطعام.

وتشير تقديرات منظمة "دونكي سانكتواري" التي تعمل على مكافحة هذه التجارة، إلى أنه يتم ذبح ما لا يقل عن 5.9 مليون حمار سنوياً لتلبية الطلب على هذا الدواء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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