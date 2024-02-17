أخبار الفن.. دينا الشربيني تكشف عن موقف مثير في الطفولة.. فيفي عبده تعلق على الحجاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: فيفي عبده تعلق على الحجاب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يوافق اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، إذ رحل بمثل هذا اليوم عام 2018، وقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.

كشفت الفنانة دينا الشربيني، خلال لقاءها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد" على قناة "CBC"، عن موقف مثير فعلته وهي طفلة بخطوبة شقيقتها.

وقالت دينا الشربيني، إنها قبل خطوبة شقيقتها كسرت الأكواب الزجاجية التي كان يفترض أن يتم تقديم المشروبات بها، ولكن والدتها قامت بأخذ كوب جارتها.

تحل اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد ، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة.

حلت الفنان فيفي عبده، ضيفة على أحد البرامج اللبنانية، ليلة أمس الجمعة 16 فبراير، وأدلت بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والخاصة.

وخلال الحلقة تحدثت فيفي عبده عن الحجاب وعلاقتها بالله عز وجل، وقالت إنها تعتبر الحجاب مساعدة الغير وعدم ظلم الاخرين، وعلقت: “أنا شايفة نفسي محجبة بأعمالي لأني ما ظلمتش حد وما بتكلمش عن حد في غيابه وبحب اساعد المحتاجين”.

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن نيتها في الحصول على البطولة المطلقة، بعد العديد من الأدوار البارزة التي لعبتها حتى الآن.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تحب أن تحصل على البطولة المطلقة بعد فترة من الاهتمام بأعمالها واختيارها للأدوار التي تلعبها والمخرجين والنجوم التي تعمل معهم.

نشر الفنان عمرو دياب، صور وفيديوهات جديدة عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة على مسرح المنارة بالقاهرة.

وظهر عمرو دياب في كواليس الحفل بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدى بنطال أسود، وقميص أبيض وفوقه بلوفر بنفسجي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

وظهر في بوسترات مسلسل عتبات البهجة، أبطال العمل: (صلاح عبد الله، خالد شباط، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب).