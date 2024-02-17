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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. دينا الشربيني تكشف عن موقف مثير في الطفولة.. فيفي عبده تعلق على الحجاب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: فيفي عبده تعلق على الحجاب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

يا بنتي خلاص.. آخر كلمات محمد متولي في لحظاته الأخيرة

يوافق اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، إذ رحل بمثل هذا اليوم عام 2018، وقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.

 

كان اسمها رويترز.. دينا الشربيني تسببت في كارثة بخطوبة شقيقتها

كشفت الفنانة دينا الشربيني، خلال لقاءها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد" على قناة "CBC"، عن موقف مثير فعلته وهي طفلة بخطوبة شقيقتها.

وقالت دينا الشربيني، إنها قبل خطوبة شقيقتها كسرت الأكواب الزجاجية التي كان يفترض أن يتم تقديم المشروبات بها، ولكن والدتها قامت بأخذ كوب جارتها.

 

لا تؤذي.. حكاية شقة ليلى مراد المسكونة بالأرواح

تحل اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد ، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة.

 

فيفي عبده : أنا محجبة بأعمالي ومفيش مشكلة لو اتجوزت 100 مرة

حلت الفنان فيفي عبده، ضيفة على أحد البرامج اللبنانية، ليلة أمس الجمعة 16 فبراير، وأدلت بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والخاصة.

وخلال الحلقة تحدثت فيفي عبده عن الحجاب وعلاقتها بالله عز وجل، وقالت إنها تعتبر الحجاب مساعدة الغير وعدم ظلم الاخرين، وعلقت: “أنا شايفة نفسي محجبة بأعمالي لأني ما ظلمتش حد وما بتكلمش عن حد في غيابه وبحب اساعد المحتاجين”.

 

اختار أعمالي وأدواري.. رحاب الجمل تعلق على البطولة المطلقة

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن نيتها في الحصول على البطولة المطلقة، بعد العديد من الأدوار البارزة التي لعبتها حتى الآن.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تحب أن تحصل على البطولة المطلقة بعد فترة من الاهتمام بأعمالها واختيارها للأدوار التي تلعبها والمخرجين والنجوم التي تعمل معهم.

 

حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب ينشر صورا وفيديوهات من حفل المنارة.. شاهد

نشر الفنان عمرو دياب، صور وفيديوهات جديدة عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة على مسرح المنارة بالقاهرة.

وظهر عمرو دياب في كواليس الحفل بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدى بنطال أسود، وقميص أبيض وفوقه بلوفر بنفسجي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

 

مسلسلات رمضان 2024.. طرح بوسترات إضافية لمسلسل عتبات البهجة

طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

وظهر في بوسترات مسلسل عتبات البهجة، أبطال العمل: (صلاح عبد الله، خالد شباط، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب).

دينا الشربيني فيفي عبدة محمد متولي ليلى مراد رحاب الجمل عتبات البهجة يحيى الفخراني

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