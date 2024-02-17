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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حضور جماهيري كبير.. صور ولقطات من حفل عمرو دياب في المنارة|شاهد

عمرو دياب
عمرو دياب

نشر الفنان عمرو دياب، صور وفيديوهات جديدة عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة على مسرح المنارة بالقاهرة. 

وظهر عمرو دياب في كواليس الحفل بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدى بنطال أسود، وقميص أبيض وفوقه بلوفر بنفسجي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير. 

عمرو دياب - ألبوم مكانك

كان الفنان  عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن  عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم
  7. "ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن  عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

 

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
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