البرلمان يفتح ملف أزمة طلاب الدراسات العليا بكلية البيئة جامعة عين شمس

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته بلجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي حول أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وقالت النائبة أمل سلامة فى بيان صحفى لها أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة ووضع شروط اضافية مما ادى الى اهدار وقتهم وجهدهم واموالهم طوال عامين، خاصة بعد ان تم ايقاف التسجيل في الاقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجيء.

وأضافت النائبة أمل سلامة فى طلب الاحاطة أنه وفقا لشكاوى الطلاب فانهم قاموا جميعًا بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه منها؛ وعند التقديم للماجستير فوجيء الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي م، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجيستير لشهر يناير 2024م، وذلك لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا ،وفتحت الكلية باب التسجيل على الانترنت ثم تم تحصيل مصاريف (المقابلة الشخصية) واستخراج الاوراق المطلوبة.

وأوضحت أن الطلاب فوجئوا بقرار (رئيس جامعة عين شمس) بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية ( العلوم الاقتصادية – العلوم الإنسانية – العلوم التربوية والإعلام البيئي)، رغم أن الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الاقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة نظرا لتخصصها في علوم البيئة مما يمثل اهدار لحقوق الطلاب وسلب لوقتهم وجهدهم وأموالهم.