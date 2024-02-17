إثيوبيا ترد على اتهام الصومال بمنع وصول وفدها للقمة الأفريقية

علقت الحكومة الإثيوبية على اتهام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي تنعقد في أديس أبابا.

وقالت حكومة إثيوبيا، إن الوفد الصومالي رفض تعيين أفراد أمن إثيوبيين خلال المنتدى.

وأضافت أن أفراد الأمن التابع للوفد الصومالي حاولوا دخول مقر الاتحاد الأفريقي بأسلحته الأمر الذي منعه الأمن الإثيوبي.

وأدانت جمهورية الصومال، في بيان صادر عنها، المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي عن حضور قمة الاتحاد الأفريقي 2024.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن هذا السلوك يضاف إلى القائمة المتزايدة من التصرفات غير المنتظمة من قبل الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.