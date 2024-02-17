أوروبا تشعر بالخطر.. القارة العجوز تسرع من إنتاج الأسلحة لهذا السبب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أوروبا تشعر بالخطر.. القارة العجوز تسرع من إنتاج الأسلحة».

ترسانة فارغة من الذخيرة وحروب مستعرة على جبهات عدة يقابلها تهديدات من الرئيس الأمريكي المحتمل دونالد ترامب، وبين ذلك وذاك، بات الوضع العسكري في أوروبا مقلقًا لقادتها، لاسيما أن الأزمة الأوكرانية استنزفت جزءًا ضخمًا من مخزوناتها.

كل ما سبق دفع الاتحاد الأوروبي للتركيز على مسألة مشروعات التسلح والصناعات الدفاعية، إذ أعلن عن إنتاج 1.4 مليون مقذوف، وكتأكيد على جدية قضيته دشّنت ألمانيا أولى خطواتها نحو تحقيق الهدف العسكري عبر إنشاء مصنع للذخيرة لاستعادة الترسانة المستنفذة من قذائف المدفعية بإنتاج 50 ألف طلقة سنويًا.

وفي الأثناء، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس قادة القارة العجوز إلى التركيز على تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي، لإنقاذ القدرات الدفاعية لدول التحالف، حيث طالب أوروبا بضرورة الحفاظ على أمنها بشكل أكبر، بغض النظر عن نتائج الحرب في أوكرانيا بعد ما هددهم ترامب بعدم حمايتهم أمام أي هجوم محتمل إذا تأخرت مساهمتهم في الحلف.