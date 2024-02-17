عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

ريتا بدر الدين
ريتا بدر الدين

لست أدري لماذا قفز إلى ذهني  اسم 'عشتروت " آلهة  الحب والخصوبة عند الفينيقيين، واسمها 'عشتار"عند البابليين ،فور مشاهدتي لوحات معرض الفنانة التشكيلية ،المبدعة  نازلي مدكور ،الذي أطلقت عليه اسم "أثير الأرض" ،لفت نظري هذا الاسم وما يتضمنه من عمق ومعنى قد يصل الى فلسفة التكوين وعملية الانصهار الكوني ،لوحات كبيرة وأحجام متوسطة وصغيرة متنوعة وقفت متأملة ،منجذبة ،فعلا هي أثير الأرض، فقد نهلت من أثير الأرض موادها المرئية والغير مرئية ونثرتها في كل هذه اللوحات وأحسست أنها تحمل سكين النحات لترسم بها تفاعلاتها مع الأشكال وتحدد الكثافة الحجمية لمساحات مجمدة ومساحات سائلة ،وهذه عملية الانصهار لاتخلو من التناغم ،فعشق الفنانة للطبيعة جعلها تبحث عن جيناتها وترصد انفعالاتها وتفككها ثم إعادة صياغتها بهذا التشكيل الرائع المبهر ، أعود إلى بداية ما استهليته بالقول عن عشتروت ،ما العلاقة ؟بين هذا المعرض الفني وبين احدى الالهات .(في المرحلة الابتدائية حين كنا اطفالا) كنا ندرس التاريخ ممزوجا بالأساطير وكانت تروق لنا قصص أدونيس وعشتروت وحين.

اسمع مهرجان قرطاج في تونس فورا نقول عشتروت هي التي اسستها ،والاسطورة تقول أنها حين هربت إلى شمال افريقيا أرادت شراء قطعة ارض صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط،بحجم جلد الخروف ،وافق الملك على بيعها قطعة الأرض مقابل دفع الثمن وهو زجاجة من سائل لون الارجوان الذي اكتشفته مع ادونيس ،وبيت القصيد في هذا الموضوع هو الإبداع والابتكار والاختراع...ماذا فعلت عشتروت لقد غزلت صوف جلد الخروف وحولته الى خيوط كثيرة ثم نشرته على مساحات كبيرة جدا ورسخت ملكتها لهذه الأرض وبنت عليها مملكة قرطاج ،هكذا فعلت نازلي مدكور اخذت كمية بسيطة من أثير الأرض وحولتها الى مجموعة من اللوحات صاغتها بألوان الأرض وجعلت المشاهد يحس بحركة التكوين الفني ويغوص إلى أعماق اللوحة وهنا تنبلج قدرة الفنان بتوصيل الرؤية الفنية التي تخصه او تمكين المتلقي والمشاهد من تحفيز مخيلته على رؤية تختلف عن ما يقصده ويعنيه الفنان التشكيلي ،والذي يتابع الإنتاج الفني التشكيلي لنازلي مدكور ،يلاحظ ان التطور بدى واضحا في هذا المعرض بمعنى انها لاتكرر نفسها بل تفتح آفاقا ضوئية مختلفة تعبيرعن التراكم الثقافي والابداعي المتجدد لإثراء الحياة الثقافية والفنون التي نحتاجها كثيرا في أيامنا الحاضرة..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

فيصل بن فرحان: منفتحون على أي نقاشات.. ووجود دولة فلسطينية «أولوية»

وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول غزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

هدفه تقسيم الأمة.. الليكود يهاجم رئيس الهستدروت بعد دعوة نتنياهو للاستقالة

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

مصر تطالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على على إسرائيل لوقف اجتياح رفح

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الشعر .. أهم 3 فوائد لاستخدام زيت الخروع

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| watch it تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "بيت الرفاعي"

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ