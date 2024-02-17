ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

لست أدري لماذا قفز إلى ذهني اسم 'عشتروت " آلهة الحب والخصوبة عند الفينيقيين، واسمها 'عشتار"عند البابليين ،فور مشاهدتي لوحات معرض الفنانة التشكيلية ،المبدعة نازلي مدكور ،الذي أطلقت عليه اسم "أثير الأرض" ،لفت نظري هذا الاسم وما يتضمنه من عمق ومعنى قد يصل الى فلسفة التكوين وعملية الانصهار الكوني ،لوحات كبيرة وأحجام متوسطة وصغيرة متنوعة وقفت متأملة ،منجذبة ،فعلا هي أثير الأرض، فقد نهلت من أثير الأرض موادها المرئية والغير مرئية ونثرتها في كل هذه اللوحات وأحسست أنها تحمل سكين النحات لترسم بها تفاعلاتها مع الأشكال وتحدد الكثافة الحجمية لمساحات مجمدة ومساحات سائلة ،وهذه عملية الانصهار لاتخلو من التناغم ،فعشق الفنانة للطبيعة جعلها تبحث عن جيناتها وترصد انفعالاتها وتفككها ثم إعادة صياغتها بهذا التشكيل الرائع المبهر ، أعود إلى بداية ما استهليته بالقول عن عشتروت ،ما العلاقة ؟بين هذا المعرض الفني وبين احدى الالهات .(في المرحلة الابتدائية حين كنا اطفالا) كنا ندرس التاريخ ممزوجا بالأساطير وكانت تروق لنا قصص أدونيس وعشتروت وحين.

اسمع مهرجان قرطاج في تونس فورا نقول عشتروت هي التي اسستها ،والاسطورة تقول أنها حين هربت إلى شمال افريقيا أرادت شراء قطعة ارض صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط،بحجم جلد الخروف ،وافق الملك على بيعها قطعة الأرض مقابل دفع الثمن وهو زجاجة من سائل لون الارجوان الذي اكتشفته مع ادونيس ،وبيت القصيد في هذا الموضوع هو الإبداع والابتكار والاختراع...ماذا فعلت عشتروت لقد غزلت صوف جلد الخروف وحولته الى خيوط كثيرة ثم نشرته على مساحات كبيرة جدا ورسخت ملكتها لهذه الأرض وبنت عليها مملكة قرطاج ،هكذا فعلت نازلي مدكور اخذت كمية بسيطة من أثير الأرض وحولتها الى مجموعة من اللوحات صاغتها بألوان الأرض وجعلت المشاهد يحس بحركة التكوين الفني ويغوص إلى أعماق اللوحة وهنا تنبلج قدرة الفنان بتوصيل الرؤية الفنية التي تخصه او تمكين المتلقي والمشاهد من تحفيز مخيلته على رؤية تختلف عن ما يقصده ويعنيه الفنان التشكيلي ،والذي يتابع الإنتاج الفني التشكيلي لنازلي مدكور ،يلاحظ ان التطور بدى واضحا في هذا المعرض بمعنى انها لاتكرر نفسها بل تفتح آفاقا ضوئية مختلفة تعبيرعن التراكم الثقافي والابداعي المتجدد لإثراء الحياة الثقافية والفنون التي نحتاجها كثيرا في أيامنا الحاضرة..