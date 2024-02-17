انتقادات تصف الخطوة بـ"الدناءة السياسية".. الهنود سلاح تل أبيب لعقاب الضفة الغربية والبداية بتوظيف 10 آلاف بديلا للعمال الفلسطينيين| تفاصيل كاملة

مع منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، يصطف العمال الهنود للحصول على وظائف هناك، حيث تصف مراساة صحيفة npr الأمريكية، أماكن تجمع مئات الهنود أمام أحد المعابد للتسجيل في فرص العمل، ومع انطلاق أغنية تعبدية من معبد هندوسي، يصطف عشرات الرجال للحصول على فرصة التسجيل للعمل في إسرائيل، ولكن في الغالب ما يسمعه الرجال أوامر، يوجههم أحد المسؤولين إلى غرفة انتظار على طراز المستودع إذا لم يكونوا قد قاموا بالتسجيل بالفعل.

وبينما كان الرجال يتدافعون للوصول إلى مقدمة الصف، أمرهم حارس الأمن بالجلوس على الأرض: "افعلوا ذلك مثل السادة، يأمر الحارس، ولا حاجة للأذى"، ويقع هذا الخط الجامح خارج مركز التدريب المهني في مدينة لكناو شمال الهند على بعد أكثر من 2700 ميل من غزة - وهو يسلط الضوء على الطرق العديدة التي تؤثر بها الحرب بين إسرائيل وحماس على الحياة في جميع أنحاء العالم، ومخطط تل أبيب لمعاقبة سكان الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من العمل داخل أراضي 1948.

تعليق تصاريح العمل .. والهند البديل

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد علقت إسرائيل تصاريح العمل لمعظم العمال الفلسطينيين بعد هجوم الـ7 أكتوبر، ويشكل العمال الفلسطينيون العمود الفقري لقطاع البناء في إسرائيل، وبعد تعليق تصاريح العمل، ظلت معظم مواقع البناء عاطلة عن العمل، ويقول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مستخدما مصطلحا توراتيا لوصف الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل: "لا نستورد عربا من الضفة، فذلك يشكل خطرا أمنيا"، وهذا ما دفع إسرائيل إلى البحث عن "بدائل"، حسبما قال خلال مؤتمر صحفي في 4 فبراير.

ويبدو أن الهند هي أحد تلك البدائل، حيث يقول حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، لإذاعة صوت أمريكا بعد فترة وجيزة من بدء الحرب إن الجمعية تأمل في جلب ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند، وقال في مقابلة أجريت معه في الأول من نوفمبر: "نحن نتفاوض الآن مع الهند، وننتظر قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على ذلك" .

10 آلاف فرصة عمل .. ومرتب 5 أضعاف

وبعد مرور شهرين فقط، أعلنت كل من ولايتي هاريانا وأوتار براديش في شمال الهند عن توفير 10 آلاف وظيفة للعمال المهرة في إسرائيل، ووفقا لإعلان صادر عن حكومة ولاية هاريانا، يبحث القائمون على التوظيف الإسرائيليون عن نجارين وحدادين ومبلطين، وسيحصل أولئك الذين يتم اختيارهم بعد المقابلات الميدانية واختبارات المهارات على أجر شهري يزيد على 1600 دولار، أي أكثر من خمسة أو ستة أضعاف ما سيحصلون عليه مقابل نفس العمل في الهند.

ومن بين الرجال الذين يأملون في الحصول على وظائف في إسرائيل، رام كومار، وهو نجار يبلغ من العمر 36 عاما، سافر أكثر من 150 ميلا للتسجيل في لكناو، وفي صباح رطب وبارد مؤخرًا، أخبر NPR أن هذا هو يومه الثالث الذي ينتظره في الطابور، ويقول: "لدي طفلان وزوجة وأب لأعتني بهم"، وهو لا يزال في الخلف، والمئات أمامه، ويقول إن العدد الهائل من الباحثين عن عمل خلال اليومين الماضيين يعني أنه بحلول الوقت الذي يقترب فيه من مكتب التسجيل، سينتهي المسؤولون من ذلك اليوم.

حشود هائلة في انتظار تلك الفرصة

أمضى كومار الليالي في منزل قريب له، ويقول إن آخرين ينامون على الأرصفة القريبة، وعلى رصيف محطة السكك الحديدية القريبة، وحتى في ساحة مهجورة بين المباني، وفي مكان قريب، يتقدم بهادور سينغ أيضًا للعمل في إسرائيل، على الرغم من أنه متوتر، ويقول: "سمعنا أن هناك الكثير من القنابل والصواريخ يتم إلقاءها في كل مكان، إذن لا تتقدم بطلب إذا كنت قلقًا جدًا!" يستقر على زميله المرشح، لكن الوعد بتعويضات أفضل يعد بمثابة تعادل قوي للغاية.

ويقول سينغ: "أريد أن أمنح أطفالي حياة أفضل من تلك التي أعيشها"، ولم تقل وزارة الخارجية الهندية ما إذا كان سيتم إرسال الرجال إلى مناطق قريبة من مناطق النزاع، لكن متحدثًا باسمها أشار إلى أن إسرائيل تتمتع عمومًا بحماية قوية للعمال، ويقول سينغ إنه كان متحمسًا للتقدم لأن حملة التوظيف هذه جاءت نتيجة لصفقة بين الحكومتين الهندية والإسرائيلية، وكانت الصفقة بين الحكومتين تعني أنه لم يكن يخاطر بالتعرض للاحتيال من قبل وكلاء التوظيف - وهو ما حدث له منذ بضع سنوات منذ، ويقول إنه دفع للوكيل مدخراته البالغة 600 دولار، على وعده بالحصول على وظيفة في الخارج. ثم اختفى الوكيل، وتلك قصة شائعة بالنسبة للهنود الباحثين عن عمل في الخارج.

اتفاق رسمي بين البلدين .. النقابات : تلك خطوة دنيئة

وتأتي تلك التحركات بعد أن وقعت إسرائيل والهند اتفاقا لإرسال عمال هنود في مايو الماضي، وكان يُنظر إليه على أنه وسيلة لتنظيم العمل بين البلدين، وهو ما كان ينمو على مر السنين، ويبحث العمال الهنود المهرة والعاملون في مجال الرعاية على وجه الخصوص عن عمل في إسرائيل بسبب أجورها المرتفعة نسبيًا، ولكن إسرائيل تظل سوقا صغيرة للعمالة الهندية المغتربة مقارنة بمنطقة الخليج، على سبيل المثال، حيث يعمل ما يقدر بنحو 9 ملايين هندي.

وبدأ الاندفاع للتجنيد من أجل العمل على نطاق واسع في إسرائيل بشكل جدي بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، وترى النقابات العمالية الهندية أن التجنيد الحالي هو محاولة لاستبدال الفلسطينيين الذين فقدوا سبل عيشهم بعد اندلاع الحرب، وجاء في بيان صدر في نوفمبر عن 10 نقابات، معظمها يمثل عمال البناء: "لا شيء يمكن أن يكون أكثر غير أخلاقية وكارثية"، وأضاف أن "مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة تواطؤ من جانب الهند في حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

رفض سياسي

كما انتقد أعضاء حزب المؤتمر، المعارضة الرئيسية للحزب القومي الهندوسي الحاكم، قرار السماح بإرسال العمال الهنود إلى إسرائيل، "ما الذي نقوله بشكل أساسي من خلال القيام بذلك؟" تساءل برافين تشاكرافارتي، خبير الاقتصاد السياسي المنتسب إلى حزب المؤتمر. "نحن نقول بشكل أساسي، لا تقلقوا. حتى لو هاجمتم الفلسطينيين ولم يكن لديكم عمالة فلسطينية، فسوف ندعم ذلك، وهذا هو التدخل المباشر".

وقال مسؤول حكومي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، لـ NPR، إن حملة التوظيف لم تكن تهدف أبدًا إلى استبدال العمال الفلسطينيين في أي قطاع، لكنه أقر بأن حملة التجنيد السريعة يمكن أن تكون مرتبطة بالصراع الحالي، وقال: "من الممكن أن يكون هناك تجنيد جديد لأسباب داخلية تماما في إسرائيل، فقبل ذلك، كانت الهند حليفاً بارزاً للفلسطينيين، ولم تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل إلا في عام 1992.

ولكن الآن الهند هي واحدة من أكبر عملاء الأسلحة الإسرائيلية، ويرى العديد من القوميين الهندوس في الهند أن البلدين متوافقان أيديولوجياً، ويحبون ذلك على هذا النحو، يقول مانوج شارما، النجار البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يقول إنه كان ينتظر يومين في الطابور للتسجيل في لكناو: "أنا أحب الهند - أحب إسرائيل"، ويعرّف شارما نفسه بأنه مؤيد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي الذي جعل البلاد أقرب إلى إسرائيل خلال العقد الذي قضاه كرئيس للوزراء، ويضيف: "أنا على استعداد للقتال من أجل إسرائيل ضد عدو مشترك".