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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: ضربتان ناجحتان على أهداف للحوثيين في البحر الأحمر

صدى البلد

قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربتين ناجحتين على أهداف للمتمردين الحوثيين في البحر الأحمر دفاعا عن النفس.

شملت الأهداف صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة بدون طيار تابعة للجماعة المدعومة من إيران في اليمن، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وحددت الولايات المتحدة الصاروخ بأنه 'تهديد وشيك' لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

يذكر أن الحوثيين يستهدفون بشكل متكرر الشحن في البحر الأحمر ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد المتمردون أن الهجمات ستستمر حتى “يتوقف العدوان” على غزة.

البحرية الأمريكية إسرائيل الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة

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