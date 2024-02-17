عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالم مصريات يقترح تحليق «درون» gpr مسير بالكمبيوتر حول هرم منكاورع|اعرف السبب

منكاورع
منكاورع

اقترح المؤرخ والمحاضر الدولي بسام  الشماع فكرة عظيمة وهي تحليق "درون" gpr مسير بالكمبيوتر و التحكم البشري حول هرم منكاورع ويتم بث موجات إلكترومغناطيسية منه موجهة إلى الأرض، ومن على مسافة قريبة وبطريقة ثابتة مما يجعل نتائج المسح  والرصد دقيقة.

txt

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

txt

رئيس وزراء قطر: نركز على أولوية كيفية إنهاء الحرب في غزة

وأكد الشماع أن كل هذه المواصفات موجودة في جهاز الـ gpr لقياس ومسح الطبقات التحت أرضية.
‏Ground penetrating radar

وقال “الشماع” إن هذه النتائج سوف تظهر على شاشات الكمبيوتر أمام علماء الآثار والتاريخ والجيولوجيين وعلماء طبقات الأرض والكمبيوتر والمتخصصين والمنظرين، الذين سوف يدرسونها بدورهم ويكتبون التقارير العلمية المفصلة التي توثق النتائج.
و بالتأكيد، سوف تظهر تلك التقارير إذا ما كانت المساحات الكائنة حول وبجانب هرم منكاورع تحمل في بطنها آثارًا من أي حقب تاريخية ، أو حُفَر للقوارب الجنائزية المصرية القديمة كما كان الحال في هرمي "خوفو" و"خع إف رع"، و سوف تحدد أماكنها بالضبط لتيسير الأمور والقرارات على علماء الآثار لكي يبدأوا الحفر مختصرين للوقت وموفرين للمجهود .

وأشار الشماع إلى أن الطائرة سوف تقوم  بدون طيار "درون" ، بجمع البيانات أثناء تحليقها في طريقها وبالتالي بناء نموذج أو مخطط راداري نتيجة للذبذبات الكهرومغناطيسية لأماكن للقطع الأثرية الموجودة تحت السطح إذا وُجدت.. يمكن أن تتراوح هذه القطع الأثرية من تكوين جيولوجي “أو حتي إلى خط أنابيب حديث” إلى كنز مدفون أو مراكب خشبية قديمة أو حتى ربما مومياء الملك نفسه والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، أو هل تم اكتشافها في الماضي وسرقتها؟


ومن خلال أجهزة درون GPR التي سوف تبعث نبضات و ذبذبات من الطاقة الكهرومغناطيسية إلى باطن الأرض، وتستخدم لكشف التغيرات في باطن الأرض..  الرادار المخترق للأرض لن يعمل في بعض الظروف الأرضية خاصة إذا كانت التربة طينية.. لا يتأثر GPR بالمياه منزوعة الأيونات أو المياه ذات المحتوى المعدني العالي (على سبيل المثال، مياه البحر التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن).
و بالتالي اقترح دراسة إمكانية استخدامها في رصد مكان غرق السفينة "بياتريس" التي كان على متنها تابوت الملك "من كاو رع"  المنحوت من حجر البازلت الصلد.. و هو تابوت رائع الجمال عليه نحوتات تحاكي ال "سيرخ" (واجهة القصر الملكي).. و يوجد له رسم و لا يوجد له صور.
للأسف سرقة الكولونيل البريطاني هوارد فيس Vyse ووضعه على متن السفينة "بياترس" التي غرقت  في رحلتها من الاسكندرية إلي بريطانيا ، ربما قبل سواحل إسبانيا في البحر المتوسط.. و أطالب بانتشال التابوت بمساعدة العالم و خصوصا بريطانيا السبب في فقدانه في المقام الأول.


‏GPR جهاز ال  يرسل الأمواج الذبذبية  ايضا إلى الأرض ويستقبلها عند صعودها.. المشكلة في استخدام وحدة GPR عند توصيلها بطائرة بدون طيار هي القيود التي تضعها على العمق الذي يمكنها من خلاله اختراق التربة.. تتمثل فائدة وحدة GPR المربوطة بطائرة بدون طيار في أن الطائرة بدون طيار قادرة على الطيران بعيدًا عن أي عناصر على الأرض، مثل أكوام الأوساخ أو الأشجار أو التكوينات الصخرية مثل المنحدرات أو الصخور أو النتوءات الصخرية.

درون منكاورع هرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

موجود داخل السفارة.. عالم مصريات يطالب فرنسا بإعادة باب الظاهر بيبرس

حذف اسم موشي ديان من لوحة أثرية مصرية مستردة من إسرائيل

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

مصر تبدأ مشروع القرن من خلال الهرم الثالث

مؤرخ يطالب بعودة تميمة مصرية من متحف اللوفر

مؤرخ: المصري القديم أول من اكتشف معدن السماء

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

ترشيحاتنا

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟

جمال علام: أزماتي مع حسام حسن شائعات.. والتوأم دائما على رأس المرشحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ