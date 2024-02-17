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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء قطر: نركز على أولوية كيفية إنهاء الحرب في غزة

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر

أكد رئيس الوزراء القطري، الحاجة الملحة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس، ومنع التصعيد.

وقال رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في أثناء حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، ​​اليوم السبت: 'نحن الآن نركز على أولوية كيفية إنهاء هذه الحرب، وتجنب المزيد من التصعيد'.

وقال آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إن بعض الدول تعتقد أنه 'من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ فإن التوصل إلى صفقة الرهائن مشروط. ولا ينبغي أن يكون مشروطا'.

وأضاف 'ما يجب أن يكون مشروطا هو الكارثة الإنسانية هناك. نحن نشعر تجاه كل الناس. الجرائم مدانة أيا كان مرتكبها'.

ولم تسفر المحادثات الأخيرة في القاهرة بين قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة عن اتفاق بعد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى “محادثات موسعة”، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونقل موقفه بضرورة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار؛ لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

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