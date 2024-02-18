قصواء الخلالي: على الحكومة حل المشاكل من جذورها وليس بالمسكنات

عبرت الإعلامية قصواء الخلالي، عن غضبها من تفاقم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم تدخل الحكومة حتى الآن والأخذ بالآراء والحلول الاقتصادية التي تطرح عليها ولكن لا يعتد بها.



وقالت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، إن المواطن المصري يساند بلده ولكن لا يجب تحميله أكثر من اللازم، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول جديدة والبحث عن استثمارات متنوعة.





وأوضحت قصواء الخلالي أن الحلول المؤقتة آلية للتخفيف عن المواطنين، ولكن أين الحكومة من السعي الحقيقي لحل المشكلة من جذورها، فمعارض أهلا رمضان شيء مقدر ولكنه ليس حلا، مطالبة بالبعد عن الحلول المسكنة.



الحكومة عجزت



وأشارت إلى أن الحكومة عجزت عن وضع الحلول الاقتصادية ولا ينطبق عليها مثل "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي" لأن المواطن ليس وسيلة للإلهاء برغم أن الجميع طرح عليها الحلول ولكن لم يؤخذ بها.



واختتمت: "تحدثنا عن تغيير حكومة ولكن الحكومة باقية، ونحن في انتظار الحل".