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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البطاطس والطماطم.. احذر وضع هذه الأطعمة في الثلاجة

الثلاجة
الثلاجة

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الثلاجة، حيث يمكن أن يتسبب تخزينها في الثلاجة في تدهور نوعية الطعام أو تغير طعمه. إليك بعض الأمثلة على الأطعمة التي يفضل عدم وضعها في الثلاجة، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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احذر وضع هذه الأطعمة في الثلاجة

الطماطم: يفضل تخزين الطماطم في درجة حرارة الغرفة، حيث يمكن أن يؤدي تخزينها في الثلاجة إلى فقدان نكهتها وتعتيم قوامها.

البصل والثوم: يمكن وضعهما في مكان جاف ومظلم خارج الثلاجة. تخزينهما في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى امتصاص الرطوبة وتغير نكهتهما وتفسخهما بسرعة.

الخبز: يفضل تخزين الخبز في مكان جاف ومظلم خارج الثلاجة، حيث يمكن أن يتسبب تخزينه في الثلاجة في تلفه بسرعة وجفافه.

الموز: يمكن تخزين الموز في درجة حرارة الغرفة حتى ينضج بشكل صحيح. تخزينه في الثلاجة قد يؤدي إلى تغير لونه وقوامه.

البطاطس: يجب تخزين البطاطس في مكان بارد وجاف، ولكن ليس في الثلاجة. تخزين البطاطس في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى تحول نشا البطاطس إلى سكر، مما يؤثر على طعمها وقوامها عند الطهي.

يجب ملاحظة أن هذه الإرشادات ليست قاعدة صارمة، وقد يختلف التأثير على الأطعمة باختلاف الظروف المحيطة وظروف الحفظ لذا، قد تحتاج إلى مراعاة توصيات الشركة المصنعة أو الاعتماد على خبرة الطهاة المحترفين لمعرفة كيفية تخزين الأطعمة بشكل صحيح.

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