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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية

صدى البلد

نشر محمد فاروق لاعب الأهلي السابق،  عبر حسابه بموقع فيسبوك، كواليس ما دار في اجتماع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع رابطة الأندية.

وكتب محمد فاروق: التأكيد أن الهدف هو صعود منتخبنا لنهائيات كأس العالم.

وتابع محمد فاروق: استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6 وتم تدوين طلبات كابتن حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

وأضاف: اجتماع عاجل للرابطة لبحث طلبات الجهاز الفني، مع وعد كابتن حسام بتلبية رغباته.

واستكمل: رابطة الأندية ستعلن عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة إلى الأسبوع الـ 30

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